Долгожданный гол! Евгений Кузнецов впервые забил за «Металлург» спустя 14 матчей

Магнитогорский «Металлург» увидел, как в его составе наконец-то забивает Евгений Кузнецов. Звездный нападающий, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира, отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», положив конец личной голевой засухе, которая длилась 14 матчей.

Этот момент болельщики и специалисты ждали с тех пор, как Кузнецов присоединился к команде в октябре. Несмотря на то, что в предыдущих играх он отметился результативными передачами, заветная первая шайба за «Металлург» ни в какие ворота не летела. Теперь этот груз с плеч сброшен.

Генеральный менеджер «Металлурга» Роман Канцеров ранее отмечал, что, несмотря на отсутствие голов, Кузнецов привнес в раздевалку команды позитивную атмосферу.

«Женька — позитивный парень. Атмосфера в раздевалке с его приходом улучшилась. Он выиграл Кубок Стэнли и чемпионат мира, но не зазнается», — говорил Канцеров в интервью RT, подчеркивая важность человеческих качеств игрока для коллектива.

Сам гол стал не просто формальностью, а важным психологическим прорывом как для самого хоккеиста, так и для команды, которая рассчитывает на его результативность. Теперь, когда первый гол наконец забит, от Кузнецова ждут, что он раскроет свой бомбардирский потенциал в полной мере и поможет «Металлургу» в борьбе за высокие места в турнирной таблице.

