Лучший снайпер КХЛ раскрыл секрет своего бурного прогресса

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, как изменилась его игра в нынешнем сезоне.

21-летний форвард уральцев возглавляет список лучших снайперов КХЛ с 19 шайбами, а в списке лучших бомбардиров идет третьим с 32 очками в 29 матчах. В минувшем сезоне Канцеров набрал 38 (13+25) баллов в 47 играх.

Хоккеист признался, что в первые годы пребывания в команде общался в основном со сверстниками, теперь же появилось понимание, что все делают общее дело. Молодому хоккеисту доверили ассистентскую нашивку.

«Роль ассистента и игра в центре дали новую ответственность, которая окрыляет», — сказал Канцеров.

«Металлург» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ с 46 очками.

