Долина отказалась покидать бывшую квартиру в Хамовниках на Новый год

Новый виток в конфликте из-за недвижимости между народной артисткой РФ Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье. В интервью ТАСС адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, сообщила , что певица отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря.

Ранее Лурье потребовала от певицы и ее семьи съехать из квартиры в Хамовниках до Нового года. Представители Долиной заявили, что артистка сможет выехать не ранее 5 января 2026 года.

При этом накануне появилась информация, что певица начала процесс переезда. 26 декабря сообщалось, что часть личного имущества Долиной вывезли на автомобиле.

В 2024 году певица стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась значительных сумм, а также продала свою квартиру в Москве. Лурье, не подозревавшая, что Долина находится под воздействием аферистов, купила недвижимость за 112 млн руб.

В 2025 году Долина решила оспорить сделку по продаже квадратных метров, и суды встали на ее сторону. При этом потраченные миллионы Лурье никто не вернул. Тогда покупательница решила обжаловать решение в Верховном суде и РФ и выиграла дело.

Ранее сообщалось, что народная артистка дважды выйдет на сцену 31 декабря.