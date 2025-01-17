Дом Кевина из фильма «Один дома» продали менее чем за год за $5,5 млн

Особняк из фильмов «Один дома» был продан за $5,5 млн, сообщил портал TMZ. По информации, дом был выставлен на продажу в мае 2024 года по цене $5,25 млн.

Как уточняется в публикации, в фильм вошел лишь внешний вид здания, так как внутренние помещения оказались слишком маленькими для всей съемочной группы. Поэтому создатели картины организовали съемки в обширной двухэтажной студии, которая была построена на территории старой школы неподалеку.

Дом отличается просторностью и включает в себя пять спален и шесть ванных комнат. Также в нем есть современный кинотеатр и великолепная крытая спортивная площадка, что делает его весьма привлекательным для потенциальных владельцев.

Ранее брат Маколея Калкина объяснил, почему не показывает своим детям фильм «Один дома».