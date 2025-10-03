Дом культуры «ГЭС-2» заменил скандальный арт-объект на работу Класа Ольденбурга

Столичный Дом культуры «ГЭС-2» обзавелся новой скульптурой — семиметровой «Садовой лопаткой», заменившей собой прежнюю «Большую глину № 4». Об этом сообщило издание The Art Newspaper Russia, освещая перестановки в культурном пространстве Москвы.

Речь идет о творении знаменитых художников Класа Ольденбурга и Кошье ван Брюгген — скульптуре «Садовая лопатка». Представители «ГЭС-2» отметили, что в 2022 году данная работа экспонировалась в стенах Метрополитен-музея, что в Нью-Йорке. На данный момент объект искусства является частью частного собрания.

По словам представителей Дома культуры, «Садовая лопатка» символизирует созидательный труд как средство достижения гармонии в нестабильном мире, а также подчеркивает единство природы, человека и культуры.

Скульптуры Ольденбурга и ван Брюгген представляют собой гипертрофированные версии обыденных предметов, таких как английская булавка, зубная щетка или садовый шланг. Стоимость этих работ достигает миллионов долларов.

К примеру, «Гигантский мастерок II», уступающий в размерах московской скульптуре почти в два раза, был продан за $1,1 млн (что эквивалентно 89,9 млн руб.), а «Ластик для пишущей машинки» — за $8,4 млн (или 686,5 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в Москве установят необычный монумент кавычкам и запятым.