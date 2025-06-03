Дом полузащитника ПСЖ взломали на следующий день после триумфа в Лиге чемпионов

Подростков задержали на месте преступления, к этому времени они уже успели привести дом игрока в полный беспорядок, вероятно, пытаясь найти деньги или драгоценности.

Инцидент произошел на следующий день после того, как ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финальном матче «Интер» со счетом 5:0. Вероятно, сам Руис еще не успел вернуться из Мюнхена, где проходил финал.

После победы ПСЖ по всей Франции прокатились массовые беспорядки. Пострадало около 200 человек, сообщалось о двух погибших. Полиция задержала 599 человек. Президент страны Эммануэль Макрон призвал сурово наказать нарушителей, которые «омрачили радость и спокойствие» граждан страны.