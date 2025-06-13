Русофоб Гашек назвал «Ролан Гаррос» — рекламой СВО

Доминик Гашек, бывший игрок сборной Чехии по хоккею, выразил недовольство тем, что российские спортсмены принимают участие в Открытом чемпионате Франции по теннису, который известен как «Ролан Гаррос». Свою точку зрения он высказал в социальной сети X.

По его словам, «Ролан Гаррос» стал своего рода рекламой специальной военной операции, поскольку в нем участвуют граждане России.

Гашек выразил свое недовольство в адрес Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и правительства Франции.

С 25 мая по 8 июня в Париже состоялся турнир «Ролан Гаррос». Его организатором выступила Французская федерация тенниса.

Ранее министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал, почему правительство региона не будет выделять деньги из бюджета ФК «Химки».