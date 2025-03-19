Гашек обвинил Трампа в государственной измене

Знаменитый в прошлом хоккейный голкипер Доминик Гашек, известный своей русофобией, отреагировал на идею о проведении матча между НХЛ и КХЛ.

Возможность организации такого матча обсуждали во вторник, 18 марта, Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора. По мнению Гашека, сама идея такого матча может считаться в отношении президента США госизменой.

«Оскорбление своих сограждан для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек в соцсетях.

Доминик Гашек является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли и шестикратным лауреатом «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ). У чешского голкипера есть и опыт выступления в России — в сезоне-2010/11 он играл за московский «Спартак».

Ранее известный российский нападающий Илья Ковальчук сообщил, что задумывается о завершении карьеры.