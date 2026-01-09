Стало известно, сколько получит «Зенит» от «Крузейро» за полузащитника Жерсона

Летом петербургский клуб купил хавбека у «Фламенго» за €25 млн. Сейчас «Зенит», по данным источника, получит непосредственно за игрока около €30 млн, а также часть прав на некоторых игроков из системы «Крузейро». Общая сумма сделки оценивается в €35 млн.

Для бразильского футбола покупка станет самой дорогой в истории. Ранее самый дорогой трансфер на вход оценивался в €25 млн.

Можно было бы сказать, что «Зенит» в итоге заработал на сделке с Жерсоном. Если не принимать во внимание инсайд журналиста Пабло Оливейры, который утверждал, что на самом деле петербуржцы заплатили за Жерсона порядка €40 млн. Непосредственно «Фламенго» они перечислили €25 млн, а большая часть оставшейся суммы осела в кармане Маркао, отца и агента футболиста.