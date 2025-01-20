Дональд Трамп в своей публичной речи назвал великим игроком хоккеиста Овечкина

Дональд Трамп во время своей речи накануне инаугурации похвалил россиянина Александра Овечкина, назвав его прекрасным хоккеистом. Об этом рассказало РИА Новости.

Новый президент США выступил перед своими сторонниками на митинге, который проходил в столичном крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena. Именно в «Вашингтон кэпиталс» играет россиянин Овечкин, который прекрасно зарекомендовал себя в НХЛ.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?» — указал Трамп.

Ранее комиссионер НХЛ Беттмэн высказался по поводу Овечкина. Он заявил, что хоккеист играет не за Россию, а за Национальную хоккейную лигу. Россиянин, по его словам, рвется побить рекорд Гретцки, который считается лучшим бомбардиром лиги. Поэтому все чествования Овечкина являются почестями лично ему, а также клубу, за который он выступает.