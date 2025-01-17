Беттмэн — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: он играет за «Вашингтон», не за Россию
Беттмэн — о погоне Овечкина за рекордом: он играет за «Вашингтон», не за Россию
Фото: [unsplash.com]
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказал предположение о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Своим мнением он поделился со Sportsnet.
По данным источника, Овечкин занимает второе место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (874), и от рекордсмена Гретцки его отделяют всего 20 шайб.
«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию», — сказал Беттмэн.
Комиссионер добавил, что чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и клубу.
Ранее чемпион мира по хоккею 1972 года в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский высказал пренебрежительное мнение о россиянах.