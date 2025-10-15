Донецкий «Шахтер» будет выступать во Второй лиге чемпионата России

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) планирует в 2026 году заявиться в дивизион Б Второй лиги чемпионата России, сообщает Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

Клуб уже получил предварительное согласие от российских футбольных властей и запустил процесс лицензирования. Бюджет «Шахтера» оценивается в 60 млн руб.

Отмечается, что команда не будет участвовать в Кубке России из-за угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Возрожденный «Шахтер» состоит из воспитанников местного футбола и игроков из Крыма. Планируется, что в Крыму команда и будет проводить свои первые официальные матчи.

Также о желании заявиться во Вторую лигу чемпионата России заявлял клуб «Фрегат» из Херсонской области.

