«Торпедо» вернуло Кононова на пост главного тренера спустя два месяца после увольнения

Сообщается, что такое решение приняли учредители клуба Николай Сторожук и Владимир Кожаев.

«Торпедо» начинало сезон под руководством Кононова, но после провального старта специалист был уволен. Новый главный тренер Дмитрий Парфенов продержался в команде всего месяц. В четырех матчах при Парфенове команда набрала четыре очка. Всего в активе «Торпедо» 10 баллов после 14 игр и последнее место в Первой лиге.

Экстренно возвращенный Кононов будет готовить команду к матчу 1/16 финала Пути регионов Кубка России с «Велесом», который пройдет 16 октября.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» завоевало право играть в РПЛ, но было исключено из высшего скандала по подозрению в попытках подкупа арбитров.