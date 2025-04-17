Допустимая норма мельдония в допинг-пробе хоккеиста ЦСКА Седова была превышена в 4,7 раза
«СЭ»: концентрация мельдония в пробе хоккеиста Седова в 4,7 раза выше нормы
Фото: [ПХК ЦСКА]
Концентрация медьдония в допинг-пробе защитника ЦСКА Никиты Седова составила 474 нг/мл, сообщил «Спорт-Экспрессу» источник.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установило допустимую норму в 100 нг/мл, таким образом, она превышена в 4,7 раза.
23-летний Седов стал вторым игроком ЦСКА с зашкаливающим мельдонием. Ранее допинг-тест провалил нападающий Владислав Каменев. У него норма была превышена в 4,5 раза.
Портал «Подмосковье сегодня» предположил, что Каменев может вернуться в НХЛ, где он уже пробовал свои силы. В России хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация, тогда как в заокеанской лиге антидопинговые правила гораздо мягче.