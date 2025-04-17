Допустимая норма мельдония в допинг-пробе хоккеиста ЦСКА Седова была превышена в 4,7 раза

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установило допустимую норму в 100 нг/мл, таким образом, она превышена в 4,7 раза.

23-летний Седов стал вторым игроком ЦСКА с зашкаливающим мельдонием. Ранее допинг-тест провалил нападающий Владислав Каменев. У него норма была превышена в 4,5 раза.

Портал «Подмосковье сегодня» предположил, что Каменев может вернуться в НХЛ, где он уже пробовал свои силы. В России хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация, тогда как в заокеанской лиге антидопинговые правила гораздо мягче.