Дортмундская «Боруссия» вставила в клубный ролик песню из российского мультфильма
Фото: [ФК «Боруссия»]
Дортмундская «Боруссия» включила в клубный ролик песню на русском языке из мультфильма «Маша и медведи».
Видео посвящено бывшим защитникам команды Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу. Под отрывок из «Песни юного художника» защитники стелются в подкатах, выносят мяч с ленточки, совершают другие геройства в обороне, а затем с голым торсом празднуют победу в раздевалке.
Ролик вызвал положительную реакцию у пользователей соцсетей, взбешены были только отдельные пользователи с украинскими никами.
Дортмундская «Боруссия» восемь раз выигрывала чемпионат Германии, а таже побеждала в Лиге чемпионов. На данный момент дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге, уступая только «Баварии».
Ранее стало известно, что «Шахтер» из ДНР планирует с 2026 года планирует выступать в чемпионате России.