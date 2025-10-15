Дортмундская «Боруссия» включила в клубный ролик песню на русском языке из мультфильма «Маша и медведи».

Видео посвящено бывшим защитникам команды Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу. Под отрывок из «Песни юного художника» защитники стелются в подкатах, выносят мяч с ленточки, совершают другие геройства в обороне, а затем с голым торсом празднуют победу в раздевалке.

Ролик вызвал положительную реакцию у пользователей соцсетей, взбешены были только отдельные пользователи с украинскими никами.

Дортмундская «Боруссия» восемь раз выигрывала чемпионат Германии, а таже побеждала в Лиге чемпионов. На данный момент дортмундцы идут вторыми в Бундеслиге, уступая только «Баварии».

Ранее стало известно, что «Шахтер» из ДНР планирует с 2026 года планирует выступать в чемпионате России.