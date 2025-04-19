Достигнута договоренность о выплате части долгов футбольного клуба «Химки»

Авторы сообщения сослались на заявление, сделанное Александром Алаевым, президентом Российской премьер-лиги. Он утверждает, что РПЛ согласовала выплату части огромного долга, который накопил по зарплатам футбольный клуб «Химки». Всего игрокам задолжали порядка 365 млн руб. Выплатят же футболистам пока лишь часть из них. Но этого хватит, чтобы игроки вышли на поле и приняли участие в матчах.

В воскресенье, 20 апреля, футболистам предстояло выйти на поле для игры с «Зенитом». Они заявляли, что будут бойкотировать матч из-за того, что им не выплачивают зарплаты. Теперь же игроки примут участие во встрече, поскольку бойкот если и не прекращен полностью, то хотя бы временно приостановлен.

Ранее известный спортивный комментатор Федотов рассказал, что в России хоккей популярен больше, чем футбол. Этот вид спорта, по его мнению, больше соответствует национальному гену.