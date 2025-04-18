Комментатор Федотов рассказал, что женщины легкого поведения хоккеистов любят больше, чем футболистов

Бывший скаут сборной России, известный хоккейный комментатор Сергей Федотов в интервью «РБ Спорт» заявил, что хоккей в стране больше соответствует национальному гену, чем футбол.

Он привел мнение своей знакомой, работницы древнейшей профессии, которая рассказала, насколько добрее, скромнее и даже щедрее хоккеисты, чем футболисты.

«Вот это интересное мнение профессионалки. Мне кажется, это такой истинный глубокий взгляд», — подчеркнул Федотов.

Комментатор отметил, что хоккей не может спорить с футболом по массовости и общей популярности, но этот вид спорта больше подходит России, как и все, что связано со льдом.

Также Федотов заметил, что имя Александра Овечкина знают во всем мире, и оно является неким символом России.

Ранее стало известно, что нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвиняли в домогательствах, но хоккеист и клуб уладили вопрос миром.