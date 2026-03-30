Драка на льду: игроки «Авангарда» и «Нефтехимика» сцепились в плей-офф КХЛ

В матче плей-офф Континентальная хоккейная лига хоккеисты Нефтехимик и Авангард устроили драку на льду, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в третьем периоде четвертой игры серии. В потасовке сошлись защитник Илья Пастухов и нападающий Кирилл Долженков. Игроки обменялись ударами, после чего Пастухов повалил соперника на лед.

Судьи наказали обоих хоккеистов — каждый получил по пять минут штрафа.

Сам матч завершился победой «Авангарда» со счетом 5:2. Омская команда повела в серии — 3:1.

Следующая игра пройдет 1 апреля в Омске.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Металлург» на последней секунде второго овертайма.