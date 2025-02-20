Drake купил у дизайнера из Екатеринбурга куртку и появился в ней в промо для нового альбома
Drake появился в куртке российского дизайнера в промовидео для нового альбома
Фото: [vkvideo.ru/Flowmastaz]
Американский рэпер Обри Дрейк Грэм (более известный как Drake) снялся в проморолике для своего нового альбома в куртке российского от дизайнера, пишет Ural Mash.
Речь идет о дизайнере из Екатеринбурга Анне Селивановой, которая создает стильную футуристическую одежду, используя старые палатки, рюкзаки и чехлы. В комментарии она отметила, что работала с известными артистами как в России, так и за рубежом.
Дрейку Анна продала куртку после того, как на нее вышел менеджер рэпера.
Альбом Some Sexy Songs 4 U, выпущенный Дрейком совместно с PartyNextDoor, вышел 14 февраля 2025 года. Изначально релиз был запланирован на осень 2024 года, но несколько раз откладывался по разным причинам.
3 февраля 2025 года авторы раскрыли название альбома и дату его выхода. Дрейк опубликовал промо-скетч с участием Джермейна и Треванна Ричардсов. 12 февраля Дрейк поделился официальной обложкой альбома в соцсетях.
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