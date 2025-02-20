Drake купил у дизайнера из Екатеринбурга куртку и появился в ней в промо для нового альбома

Американский рэпер Обри Дрейк Грэм (более известный как Drake) снялся в проморолике для своего нового альбома в куртке российского от дизайнера, пишет Ural Mash.

Речь идет о дизайнере из Екатеринбурга Анне Селивановой, которая создает стильную футуристическую одежду, используя старые палатки, рюкзаки и чехлы. В комментарии она отметила, что работала с известными артистами как в России, так и за рубежом.

Дрейку Анна продала куртку после того, как на нее вышел менеджер рэпера.

Альбом Some Sexy Songs 4 U, выпущенный Дрейком совместно с PartyNextDoor, вышел 14 февраля 2025 года. Изначально релиз был запланирован на осень 2024 года, но несколько раз откладывался по разным причинам.

3 февраля 2025 года авторы раскрыли название альбома и дату его выхода. Дрейк опубликовал промо-скетч с участием Джермейна и Треванна Ричардсов. 12 февраля Дрейк поделился официальной обложкой альбома в соцсетях.

Ранее стало известно о планах Канье Уэста выпустить фильм вместе с женой Бьянкой Цензори.