Дрессировщик Запашный пояснил, когда животных ни при каких обстоятельствах не выводят на арену цирка

Профессиональный дрессировщик диких кошек Эдгар Запашный поведал об интересных случаях из собственной практики работы с животными, когда ему приходилось усмирять питомцев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, любое дикое животное в отдельных случаях проявляет характер и может не подчиняться своему владельцу. В таком случае задачей профессионала становится своевременное обращение внимания и уделить дополнительное время своему подопечному.

Дрессировщик добавил, что у каждого из тех, кто работает с животными в цирке, имеются свои приметы, по которым он может определить, имеет ли смысл ли то или иное животное выводить на арену цирка. Так, если сегодня лошадь весьма веселая, то лучше с ней не работать, поскольку она тебя непременно выкинет из седла. Подобная методика работает и в отношении диких кошек.

По его мнению, к каждому животному необходим индивидуальный подход.

Ранее дрессировщица Исайчева пояснила, почему запрет на выступление животных убьет российские цирки.