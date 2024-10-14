Дрессировщица Исайчева пояснила, почему запрет на выступление животных убьет российские цирки

Депутаты нижней палаты парламента в следующем месяце рассмотрят законопроект, предлагающий установить запрет на выступление животных в цирках. Дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева рассказала, какие последствия несет данный запрет для отечественных цирков. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, на работе цирков указанный запрет отразится отрицательно, поскольку они не смогут работать без животных и являются в большинстве своем детскими развлекательными учреждениями, а детям будет неинтересно смотреть только на акробатов и гимнастов.

Эксперт добавила, что к тому же это погубит тех пушистых артистов, которые сегодня выступают на арене, поскольку их некуда будет деть, а зоопарки не смогут в таком количестве принять животных.

По ее мнению, сегодняшнее поколение детей во многом не разбирается в животных, а цирк позволяет им узнавать подробнее о животном мире.

Ранее сообщалось, что 15 собак из цирка могут стать бездомными.