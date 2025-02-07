Дрю Бэрримор назвала женатого актера, с которым у нее был лучший экранный поцелуй

Американская актриса Дрю Бэрримор поделилась откровением о своем лучшем экранном любовнике. Как пишет журнал The Voice, им оказался ее давний коллега Адам Сэндлер.

Во время участия в шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном голливудская звезда не смогла сдержать восторга, отметив, что сотрудничество с Сэндлером на экране всегда сопровождается особой атмосферой.

Несмотря на химическую связь, Бэрримор подчеркнула, что их отношения остаются строго платоническими. По словам Дрю, они никогда не встречались вне съемочной площадки, а его жена Джеки является ее близкой подругой.

«Но мне нравится сниматься с ним в кино, потому что я думаю, что между нами есть химия. Мы искренне восхищаемся друг другом», — отметила Бэрримор.

Дрю и Адам впервые встретились в 1998 году на съемках комедии «Певец на свадьбе», после чего последовали такие успешные проекты, как «50 первых поцелуев» в 2004 году и «Смешанные» в 2014 году. Их совместные работы всегда привлекали внимание зрителей, и Бэрримор уверена, что это благодаря особой химии с Сэндлером.

Адам Сэндлер также не остался в стороне и тепло вспомнил о своей партнерше. Он отметил, что его жена Джеки полностью доверяет им, не испытывая ревности из-за совместных проектов.

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