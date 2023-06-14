Подмосковные школы искусств получат новые инструменты в рамках нацпроекта

Новые музыкальные инструменты и оборудование закупят для подмосковных школ искусств для детей в рамках реализации нацпроекта «Культура», передает областное Минкультуры и туризма.

Оборудованием оснастят семнадцать учреждений. На эти цели в области предусмотрели более 173 миллионов рублей.

Ряд инструментов, а также некоторое оборудование уже поступили в учреждения Воскресенска, Орехово-Зуево и Солнечногорска. Это ткацкий станок, гончарный круг, микрофоны, пюпитры и музыкальные инструменты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области увеличилось число победителей финального этапа школьной олимпиады.