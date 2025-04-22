Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» в первом матче плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» с победы начал серию плей-офф против «Монреаль Канадинес», одолев соперника в овертайме — 3:2.

Главным героем матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. В конце первого периода лучший снайпер в истории НХЛ открыл счет фирменным броском из «офиса», реализовав большинство. Во втором периоде Овечкин ассистировал Энтони Бовилье на второй гол.

«Монреаль» не собирался сдаваться, и в третьем периоде лидеры команды Коул Кофилд и Ник Сузуки перевели игру в овертайм.

Но «Вашингтону» потребовалось около двух с половиной минут дополнительного времени, чтобы оформить победу и повести в серии. Решающую шайбу Овечкин забросил, оказавшись проворнее всех на пятачке.

Второй матч серии пройдет в Вашингтоне в ночь на 24 апреля.

Ранее Александр Овечкин довел свой рекорд до 897 шайб в регулярных чемпионатах.