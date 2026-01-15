«Дублер Джигана, но худой ботан»: актер из Подмосковья стал рэпером для «Невероятных приключений Шурика»

Житель Раменского актер Алексей Шаранин принял участие в съемках пародийного новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», исполнив необычную роль цифрового дублера известного рэп-исполнителя Джигана. В беседе с REGIONS дублер рассказал, как справился с непростой, но веселой задачей.

Нестандартный кастинг требовал от артиста не сходства со звездой, а полной противоположности: создателям проекта понадобился «худой ботан» для последующего совмещения его фигуры с лицом музыканта при помощи компьютерных технологий.

«Я сначала подумал: „Как это? Ведь Джиган-то мощный! Как я дублировать его буду? Читаю дальше: нужен дублер Джигана, худой ботан. Я еще думал, отправлять ли. Послушал интуицию и отправил. Мне перезвонили и сказали, что я идеально подхожу и нужно записать самопробы», — рассказал актер.

Шаранин в момент получения отклика ехал в поезде. Для записи визитки ему пришлось просить подержать телефон случайного прохожего на станции: он снял кусочек и отправил, а вскоре получил заветное «Вы подходите».

Съемки проходили на легендарном «Мосфильме», что для артиста стало профессиональным опытом работы в условиях большой студии.

«Все было очень душевно. Мое худенькое, но хорошее тело совместили с головой Джигана с помощью современных компьютерных технологий. В итоге получился прекрасный образ Джигана, но худого ботана. Вот такой был интересный эксперимент», — поделился актер.

Несмотря на успешный опыт, актер высказал скептическое отношение к ремейкам классики, отметив, что подобные пародийные проекты, хотя и являются зрелищными, не могут сравниться с глубиной оригинального советского кинематографа.

