«Думал, что буду биатлонистом»: почему лыжник Бакуров пошел против семейной традиции

Российский лыжник Александр Бакуров рассказал в интервью «Советскому спорту», что мог посвятить себя другому виду спорта.

Бакуров родился в Новосибирской области в биатлонной семье и естественным образом думал о будущей карьере стреляющего лыжника. В частности, выступал на Кубке Анны Богалий, известной новосибирской биатлонистки.

«Поехал на проект «На лыжи!» — на свои первые крупные лыжные соревнования. Мне это очень понравилось, и я остался», — рассказал Бакуров, как он стал чистым гонщиком.

22-летний спортсмен отметил, что родители совершенно спокойно отнеслись к его выбору. Бакуров также рассказал, что в свободное время с удовольствием играет в футбол и в хоккей.

Александр Бакуров стал известен широкой публике после инцидента с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. В ноябре на этапе Кубка России после спринтерской гонки Большунов толкнул соперника, который упал и повредил себе ногу. Бакуров рассказал, что после этого они с Большуновым инцидент не обсуждали, а после гонок обмениваются рукопожатиями.