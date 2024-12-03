СМИ озвучили максимальные цены билетов на «Щелкунчика» в Большом театре

Во вторник, 3 декабря, прошли состоялась продажа билетов на предновогодний показ спектакля «Щелкунчик» в Большой театр. Самые высокие цены были на билеты в партер, они начинались при старте торгов от 50 тыс. руб. При этом максимальные цены в ходе аукциона доходили до 65 тыс. руб. Столько покупатели оказались готовы вложить за право сидеть в первом ряду. Другие ставки на билеты в партер доходили только до 55 тыс. руб., а некоторые билеты так и вовсе остались нераскупленными.

Торги стартовали в 10.00, и полностью завершились уже в 13.06. Спектакль начнут показывать с 17 декабря, и последнее представление дадут уже 31 декабря. В некоторые числа «Щелкунчик» будет показываться на сцене дважды за день.

Ранее сообщалось о более бюджетных билетах на этот же балет. Некоторые покупатели сумели приобрести билеты за 25 тыс. руб. на балкон второго яруса, за 12,5 тыс. — на третий ярус, за 5 тыс. — на четвертый. Помимо этого продавались и различные льготные билеты для ряда категорий граждан.