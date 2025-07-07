Два футболиста РПЛ стали обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ

Мексиканцы одержали волевую победу. Уже на 4-й минуте счет открыл Крис Ричардс, на 27-й минуте Рауль Хименес сравнял счет, а на 78-й минуте Эдсон Альварес принес Мексике победу.

Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ в десятый раз. С учетом чемпионатов региона, которые проводились до учреждения Золотого кубка в 1991 году, у мексиканцев уже 13 титулов.

Обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ стали два игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) — центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес, выигравший трофей в третий раз, и хавбек «Динамо» Луис Чавес — у него второй титул.

Чавес не смог доиграть турнир до конца. На тренировке он получил травму крестообразных связок и выбыл из строя как минимум до конца календарного года.