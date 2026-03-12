Два футболиста «Спартака» вернулись в общую группу перед матчем с «Зенитом»

Два футболиста «Спартака» полностью восстановились после травм и готовятся к игре с «Зенитом» в общей группе, сообщила пресс-служба красно-белых.

Речь идет о голкипере Илье Помазуне и защитнике Илье Самошникове, которые еще не играли за «Спартак» в календарном году.

Илья Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА зимой 2025 года. В нынешнем сезоне он играл за красно-белых только в Кубке России, проведя в общей сложности восемь матчей, в которых пропустил восемь мячей.

Илья Самошников стал игроком «Спартака» в августе 2025 года. За его переход клуб заплатил «Локомотиву» €3,7 млн. Из-за травмы защитник сыграл за новую команду всего пять матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч и один раз ассистировал партнерам.

Ранее стало известно, что центральный матч 21-го тура «Зенит» — «Спартак», который пройдет 14 марта, будет обслуживать арбитр ФИФА Сергей Карасев.