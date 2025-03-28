Два юбилейных свитера Овечкина выставили на аукцион

Аукционный дом Heritage Auctions заявил о том, что выставил на продажу два свитера, в которых нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрасывал свои 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ.

300-ю шайбу в НХЛ капитан «Вашингтона» забросил в 2011 году в матче с «Торонто» (3:2), а от 400-го гола Овечкина пострадала «Каролина» в 2014 году.

Предположительно, стартовая цена свитеров начинается от $50 тыс.

В настоящее время на счету Овечкина 889 шайб. Ему осталось забить шесть голов, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

Ранее в матче против «Миннесоты» (2:4) Овечкин вернул на площадку своих партнеров, чтобы те поприветствовали вратаря соперников Марка-Андре Флери, который завершает игровую карьеру.