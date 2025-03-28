Овечкин после игры вернул партнеров на лед, чтобы поприветствовать ветерана

После финальной сирены в матче «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» капитан «Столичных» Александр Овечкин попросил партнеров вернуться на лед, чтобы поприветствовать вратаря соперников Марка-Андре Флери.

«Вашингтон» уступил со счетом 2:4, и игроки команды уже направились в раздевалку, но Овечкин вернул их на площадку для рукопожатия с голкипером соперника Марком-Андре Флери. 40-летний голкипер «Миннесоты» проводит последний сезон в НХЛ, а «Столичные» в оставшихся матчах чемпионата с «Дикарями» больше не сыграют.

Овечкин и Флери — давние соперники. Особенно часто они пересекались, когда голкипер выступал за «Питтсбург», который находится в том же Центральном дивизионе, что и «Вашингтон». Всего в карьере Овечкин забросил Флери 28 шайб, больше, чем любому другому голкиперу в НХЛ.

Единственный в истории Кубок Стэнли «Вашингтон» выиграл в 2018 году. Тогда в финале команда Овечкина обыграла «Вегас Голден Найтс», ворота которого защищал Флери.

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