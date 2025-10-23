Два клуба хотят купить полузащитника «Зенита» Жерсона
Фото: [ФК «Зенит»]
Бразильский «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср» нацелены приобрести полузащитника «Зенита» Жерсона в зимнее трансферное окно, сообщает MundoBola.
По данным издания, садовский клуб готов заплатить «Зениту» €25 млн (именно за столько петербуржцы покупали бразильца у «Фламенго»), а вот «Палмейрас» не может позволить себе такие траты.
Кроме того, «Аль-Наср» предлагает Жерсону лучшие условия личного контракта.
Жерсон провел восемь матчей за «Зенит» в чемпионате и Кубке России. Накануне он отметился первым результативным действием за петербургский клуб, забив мяч в кубковой игре с «Оренбургом» (6:0).
