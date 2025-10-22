Гендиректор ЦСКА обозначил главную цель в зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре со Sport24 высказался о целях клуба в зимнее трансферное окно.

Он назвал приоритетной задачей покупку нападающего. Что касается других позиций, Бабаев хочет дождаться окончания осенней части чемпионата России, и уже затем сделать выводы о необходимости усиления.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав в 12 турах 24 очка. Армейцы уступили первую строчку, проиграв «Локомотиву» (0:3).

ЦСКА забил 22 мяча, уступая по этому показателю «Локомотиву» (29), «Краснодару» и «Зениту» (по 24). При этом на долю форвардов приходится только два гола — по одному разу отличились Тамерлан Мусаев и Алеррандро. Лучшими бомбардирами команды в РПЛ являются полузащитники Данил Круговой, Иван Обляков и Кирилл Глебов, на счету которых по четыре мяча.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини возмутился судейством в кубковом матче с «Акроном» (3:2). Оба мяча тольяттинцы забили с пенальти.