Два красноярских регбийных клуба возглавили турнирную таблицу по итогам регулярного чемпионата

В чемпионате России по регби определились все участники плей-офф по итогам регулярки.

Во главе турнирной таблицы оказались два красноярских клуба. Первое место с 59 очками занял действующий чемпион страны «Енисей-СТМ». «Красный Яр» в заключительном туре обыграл столичное «Динамо» (54:27) и сохранил за собой вторую строчку с 53 баллами.

«Динамо» (42 очка) и казанская «Стрела-Ак Барс» (51) также продолжат борьбу за медали чемпионата. В полуфиналах сыграют «Енисей-СТМ» — «Динамо» и «Красный Яр» — «Стрела Ак Барс».

Казанский клуб уже стал одним из лауреатов сезона, во второй раз в своей истории выиграв Кубок России. В финале «Стрела» одолела пензенский «Локомотив».

