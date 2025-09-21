Два красноярских регбийных клуба возглавили турнирную таблицу по итогам регулярного чемпионата
В чемпионате России по регби определились все участники плей-офф
Фото: [РК «Енисей-СТМ»]
В чемпионате России по регби определились все участники плей-офф по итогам регулярки.
Во главе турнирной таблицы оказались два красноярских клуба. Первое место с 59 очками занял действующий чемпион страны «Енисей-СТМ». «Красный Яр» в заключительном туре обыграл столичное «Динамо» (54:27) и сохранил за собой вторую строчку с 53 баллами.
«Динамо» (42 очка) и казанская «Стрела-Ак Барс» (51) также продолжат борьбу за медали чемпионата. В полуфиналах сыграют «Енисей-СТМ» — «Динамо» и «Красный Яр» — «Стрела Ак Барс».
Казанский клуб уже стал одним из лауреатов сезона, во второй раз в своей истории выиграв Кубок России. В финале «Стрела» одолела пензенский «Локомотив».
