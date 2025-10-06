Два россиянина вошли в топ-10 игроков по версии NHL Network

В первую десятку вошли два российских игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: нападающий Никита Кучеров (5-е место) и голкипер Андрей Василевский (9-е). 12-е место занял форвард «Тампы» Кирилл Капризов. В третьем десятке оказались игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин (26-е) и Артемий Панарин (27-е). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин замкнул топ-50.

На первое место эксперты поставили нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на второе — форварда «Колорадо Эвеланш» Нэтана Маккиннона. Выше Кучерова также располагаются Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Ранее «Вашингтон» подготовил ролик, посвященный дебюту в НХЛ Александра Овечкина 20 лет назад. 5 октября 2005 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс» россиянин отметился дублем в своей первой игре.