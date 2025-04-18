Два российских голкипера сыграют в полуфиналах еврокубков

Определились полуфиналисты всех футбольных еврокубков. На этой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют клубы, за которые выступают два российских голкипера.

ПСЖ Матвея Сафонова вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии «Астон Виллу». Россиянин в четвертьфинальных матчах остался в запасе, а ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма. Во второй игре (2:3) он стал одним из главных героев матча, совершив несколько блестящих сейвов. В полуфинале ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом», который сумел выбить из турнира «Реал».

В Лиге Европы норвежский «Буде-Глимт» пробился в полуфинал, обыграв римский «Лацио». Дома норвежцы победили со счетом 2:0, а в гостях уступили — 1:3. Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, где ярко проявил себя Никита Хайкин, отразивший два удара. Следующим соперником «Буде-Глимта» будет «Тоттеннхэм».

Ранее Лионель Месси объяснил, почему бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола навредил современному футболу. По словам знаменитого аргентинца, многие команды пытались копировать стиль «Барсы», но не знали, как это делать.