Месси рассказал, как Гвардиола испортил современный футбол

«Гвардиола видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле, таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как наша „Барселона“, не понимая, как это делать», — сказал Месси.

Месси играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» в 2008–2012 годах. За этот период каталонцы трижды побеждали в чемпионате Испании и дважды выиграли Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола в 2013 году возглавил «Баварию», а с 2016 года работает в «Манчестер Сити». С мюнхенцами специалист трижды побеждал в чемпионате Германии, а с «Ман Сити» еще раз выиграл Лигу чемпионов и шесть раз стал первым в Английской премьер-лиге.

Ранее «Ливерпуль» сообщил, что один из сильнейших защитников мира Вирджил Ван Дейк продлил контракт с клубом еще на два года.