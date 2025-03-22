Два столичных театра ждет объединение в один

По словам директора «Ленкома Марка Захарова» Дмитрия Берестова, его театр в ближайшее время сольется с Центром драматургии и режиссуры (ЦДР). Об этом сообщает АГН Москва.

По словам директора «Ленкома Марка Захарова» Дмитрия Берестова, его театр в ближайшее время сольется с Центром драматургии и режиссуры (ЦДР). Об этом сообщает АГН Москва.

Он уточнил, что имеется уже и приказ о слиянии указанных культурных учреждений.

По словам худрука обоих театров Владимира Панкова, указанное объединение является осознанным и оправданным, кроме того, оно даст возможность сделать творчество разнообразнее и расширить число и разнообразие проектов. К тому же у театров будет единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров — от школы через ЦДР и в «Ленком».

Он подчеркнул, что изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», а все культовые постановки в свою очередь сохранятся. Таким образом, ЦДР станет всего лишь структурным подразделением «Ленкома». Его руководителем по-прежнему будет Глеб Гришунин.

Ранее сообщалось, что десятки спектаклей ждут красногорцев и гостей округа на XXVII театральном фестивале.