Две команды оказались под угрозой сухих поражений в первом раунде плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 30 марта завершатся четвертые матчи серий первого раунда Кубка Гагарина. Две команды рискуют вылететь из турнира, проиграв серии всухую.

На грани краха оказались «Сибирь» и московское «Динамо». Если новосибирцы считались заведомыми аутсайдерами в противостоянии с победителем регулярки «Металлургом», то три подряд поражения «Динамо» от минских одноклубников стали неожиданностью.

«Металлург» трижды переиграл «Сибирь», в каждом из матчей пропуская лишь по одной шайбе. Зато сами уральцы организовали 12 шайб в трех матчах (четыре, пять и три соответственно).

Москвичи без вариантов уступили в Минске (1:3, 1:4). А в первом домашнем матче не устояли под напором скоростной команды гостей в начале овертайма (1:2).

В двух других матчах игрового дня «Спартак» принимает «Локомотив», а «Нефтехимик» — «Авангард». В обоих случаях гости ведут в сериях со счетом 2-1.

