Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался о «неприличном жесте» Кузнецова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о «неприличном жесте» Евгения Кузнецова, за который он получил одноматчевую дисквалификацию. Звездный нападающий пропустил третий матч серии плей-офф с «Автомобилистом» (2:1).

Эпизод с Кузнецовым не попал в трансляцию. После матча хоккеист якобы показал неприличный жест соперникам. «Автомобилист» предоставил в КХЛ техническую запись эпизода.

«По-моему, просто два друга встретились и пообщались. В комитете это увидели, мы эти вещи не обсуждаем. Кузнецов остается важной частью коллектива, ничего не изменилось», — сказал Козлов.

33-летний Кузнецов присоединился к «СЮ» по ходу сезона. В 19 матчах регулярного чемпионата за уфимскую команду он набрал 18 (6+12) очков. В двух матчах плей-офф нападающий результативными действиями не отметился. «Салават Юлаев» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.

