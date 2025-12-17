Две трети болельщиков считают, что легионеры приносят пользу в РПЛ

Аналитический центр ВЦИОМа опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Инициатором опроса выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, настаивающий на сокращении числа иностранцев в заявках команд.

По данным исследования, 67% опрошенных считают, что легионеры приносят полезный профессиональный опыт в российский футбол, а 60% согласились с тем, что иностранцы добавляют яркости в РПЛ.

В целом результаты опроса показали, что мнение россиян по отношению к легионерам и ужесточению лимита на него разделились практически поровну. 32% высказываются положительно по поводу приглашения иностранцев, 30% — нейтрально и 36% — отрицательно. 46% респондентов считают вопрос о лимите важным для российского футбола, 43% — неважным.

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме — 13 иностранцев в заявке, восемь на поле. Дегтярев предлагает постепенно ужесточить его до 10/5.

Ранее стало известно, что выступающий за греческий ПАОК российский нападающий Федор Чалов может вернуться в Россию.