Две золотых и одну бронзовую медали завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России по гребле

Три медали завоевали представители Подмосковья на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, победителями Кубка России стали Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 м мужчины» и Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 м женщины». А Максим Оселедко стал бронзовым призером в дисциплине «байдарка-одиночка 500 м мужчины (К-1)».

Отмечается, что данные соревнования проходят в Краснодаре в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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