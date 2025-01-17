Две российские теннисистки прошли в четвертый круг Australian Open

15-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева, вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2025 года. В матче второго раунда 17-летняя спортсменка одержала победу над польской теннисисткой Магдаленой Френх (26-я ракетка мира), выиграв в трех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2, сообщил портал «Чемпионат».

Матч длился 1 час 57 минут. Андреева выполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.

Ее соперница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. В 1/8 финала турнира Андреева встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Кроме того, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова также вышла в четвертый круг Australian Open 2025, одолев немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:2 за 1 час 33 минуты. В этом матче Павлюченкова сделала один эйс и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов, тогда как Зигемунд отметилась двумя эйсами и пятью двойными ошибками.

В ночь с 16 на 17 января в Австралии завершился еще один матч третьего круга, в котором 13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер потерпела поражение от 19-й ракетки мира Донны Векич из Хорватии, итоговый счет — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Джокович установил абсолютный рекорд на турнирах Большого шлема.