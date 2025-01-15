Сербский теннисист Джокович установил абсолютный рекорд на турнирах Большого шлема

Седьмой номер мирового тенниса Новак Джокович установил новый рекорд по количеству сыгранных одиночных матчей на турнирах Большого шлема, сообщил РБК.

На этапе второго круга Australian Open сербский спортсмен одержал победу над португальцем Жайме Фарией, что стало его 430-м поединком в одиночном разряде на турнирах Большого шлема.

Таким образом, Джокович обошел швейцарца Роджера Федерера, у которого 429 матчей, в то время как третье место занимает американка Серена Уильямс с 423 играми.

37-летний Джокович занимает совместное с австралийской теннисисткой Маргарет Корт первое место по количеству титулов на «Большом шлеме» — 24.

Он выигрывал Australian Open десять раз, «Ролан Гаррос» три, «Уимблдон» семь и US Open четыре раза. В текущем рейтинге ATP он находится на седьмой позиции.

Australian Open — это первый турнир Большого шлема в этом году, который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Общий призовой фонд составляет $59,8 млн.

В соревнованиях среди женщин действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Медведев сломал ракетку и разбил камеру на Australian Open, но все равно победил.