Двух баскетболистов брянской «Десны» дисквалифицировали из-за ставок на тотализаторе

Российская федерация баскетбола (РФБ) дисквалифицировала на два года игроков брянской «Десны» центрового Сергея Жулькова и форварда Ивана Мохнарылова за ставки в букмекерских конторах.

По данным федерации, баскетболисты делали ставки на матчи Кубка России, в которых «Десна» принимала участие. Оба игрока отстранены до 8 декабря 2027 года.

«Десна» выступает в Высшей лиге, где идет на втором месте. Брянский клуб ставил задачу добиться выхода в Суперлигу. В составе «Десны» выступает знаменитый форвард Виталий Фридзон. Экс-звезда ЦСКА и «Химок» продолжает карьеру в 40 лет, Фридзон — родом из Брянской области.

30-летний Жульков был одним из лидеров команды по набранным очкам (10,5 за игру) и подборам (7,3). 22-летний Мохнарылов набирал в среднем 4,9 очка за игру и делал 1,1 подбора.

