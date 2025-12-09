«Енисей» расторг контракт с Андреем Тихоновым

«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения», — сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

По итогам летне-осенней части сезона «Енисей» занимает 13-е место в Первой лиге с 23 очками после 21 матча. Перед началом сезона перед командой ставилась задача попасть в первую четверку.

Знаменитый в прошлом футболист «Спартака» Андрей Тихонов был назначен главным тренером «Енисея» в январе 2024 года. Во второй половине сезона-2024/25 он сумел поднять команду с десятого места на шестое. Ранее Тихонов уже работал в красноярском клубе — в сезоне-2016/17 «Енисей» под его руководством занял третье место в Первой лиге, но уступил в переходных матчах тульскому «Арсеналу».

Ранее тренер Сергей Ташуев заявил, что у него есть предчувствие скорой работы в РПЛ.