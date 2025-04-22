Двукратная олимпийская чемпионка Канаева покинула тренерский штаб сборной России

Российская гимнастка и тренер Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России после десятилетнего периода работы. Об этом она написала в соцсетях.

Двукратная олимпийская чемпионка выразила благодарность всем коллегам и спортсменам, с которыми она сотрудничала.

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым!» — написала Канаева.

В марте 2025 года Канаева получила нейтральный статус в качестве тренера, что дало ей возможность продолжать работу на международной арене, несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов.

За время своей карьеры Канаева завоевала множество титулов и наград, став единственной в истории художественной гимнастики двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье. Она также блистала в командных упражнениях, где вместе с Натальей Лавровой, Еленой Посевой и Анастасией Близнюк завоевала олимпийское золото.

Канаева является 17-кратной чемпионкой мира, в том числе трехкратной чемпионкой в многоборье.

Ранее стало известно, что один из сильнейших биатлонистов России Карим Халили перешел в сборную Московской области.