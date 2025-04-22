Один из сильнейших биатлонистов России перешел в сборную Московской области

Мужская сборная Московской области по биатлону в следующем сезоне получит серьезное усиление: в команду перейдет призер Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафете Карим Халили. Об этом биатлонист сообщил «Матч ТВ»

Ранее 26-летний уроженец Сергиева Посада выступал за команду Москвы. Халили отметил, что переходит в сборную Подмосковья, потому что в регионе создаются наилучшие условия для развития спортсменов.

Вероятно, есть еще одна причина такого решения. За женскую сборную Московской области выступает Анастасия Халили (Гореева), супруга биатлониста.

В завершившемся сезоне Карим Халили возглавил рейтинг Союза биатлонистов России (СБР). На чемпионате страны Халили завоевал золото в индивидуальной гонке и спринте, а также серебро в пасьюте.

Ранее сообщалось, что фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру.