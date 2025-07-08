Двукратные олимпийские чемпионки Егорян и Великая выступят на чемпионате мира по фехтованию

Сборная России по фехтованию выступит на чемпионате мира в полном составе — в каждом виде российская команда будет представлена четырьмя спортсменами.

Самыми титулованными в составе сборной являются двукратные олимпийские чемпионки саблистки Яна Егорян и Софья Великая.

Российские спортсмены заявлены как в личных, так и в командных турнирах.

Международная федерация фехтования (FIE) еще осенью 2023 года допустила российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Правда, тогда это разрешение получили не все. Ряд ведущих российских фехтовальщиков, в том числе Егорян и Великая, оставались за бортом международных стартов.

Ранее сообщалось, что Россия получила наибольшее представительство в четвертьфиналах Уимблдона. В эту стадию турнира прошли четверо теннисистов из России.