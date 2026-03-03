Двукратный чемпион мира не хочет возвращаться в спорт из-за низких заработков

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко рассказал «Спортсу», что вряд ли вернется к спортивной карьере, даже если в следующем сезоне будут сняты все ограничения.

34-летний спортсмен рассказал, что сосредоточился на работе в сфере недвижимости.

«Я сейчас в очень хорошем месте работаю — в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить», — сказал Павличенко.

Он отметил, что после работы в агентстве ему будет сложно вернуться на ту зарплату, которую он получал в спорте. По словам Павличенко, максимальная ставка в ЦСП составляла 120 тыс. руб., но это для чемпионов мира. Если же сезон не удался, можно «упасть» на минималку — сейчас это около 50 тыс. руб.

Павличенко подчеркнул, что успешная карьера в спорте не гарантирует беззаботной жизни в будущем. Поэтому он рекомендует молодым спортсменам развиваться во всех направлениях.

